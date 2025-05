Carrarese-spettacolo | Shpendi stende il Palermo

Carrarese-Palermo del 7 dicembre 2024 si preannuncia un match cruciale per i toscani, desiderosi di riscatto dopo la pesante sconfitta a Salerno. Tra le mura amiche dello Stadio dei Marmi, la Carrarese punta a ritrovare la propria verve, mentre un Palermo altalenante cerca di imporre il proprio gioco e conquistare punti vitali.

Carrarese-Palermo del 7 dicembre 2024 è un crocevia fondamentale per i toscani, reduci dallo scivolone di Salerno (sconfitta per 4-1) e vogliosi dunque di rivalsa tra le mura amiche, dove riescono a esprimere al meglio la loro verve. Allo Stadio dei Marmi arriva un Palermo altalenante, ancora troppo discontinuo per sperare davvero in un campionato di vertice. Il primo tempo scorre via equilibrato e senza particolari emozioni. Ad affacciarsi per primi nella metà campo avversaria sono i rosanero, ma i padroni di casa prendono le contromisure già dopo il primo quarto d'ora, gestendo con tranquillità le operazioni e apparendo senza dubbio più brillanti dei dirimpettai. Nessun particolare sussulto, comunque, e reti inviolate alla fine dei primi 45 minuti. La ripresa comincia con gli stessi uomini in campo e, almeno inizialmente, con i medesimi ritmi: è un Palermo senza pathos e così Dionisi, poco dopo l'ora di gioco, opta per un triplice cambio: dentro Brunori, Di Francesco e Vasic al posto di Henry, Di Mariano e Verre.