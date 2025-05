Carrara sindaco Pd protesta per gli sbarchi FdI | non erano per l’accoglienza?

Il sindaco di Carrara, Serena Arrighi del Partito Democratico, esprime la sua crescente frustrazione per lo sbarco della nave Sea Watch, che ha portato 190 migranti. Contrariamente alle posizioni favorevoli all'accoglienza espresse da Fratelli d'Italia, Arrighi solleva interrogativi sulla gestione degli sbarchi e sull’adeguatezza delle strutture locali per ospitare i nuovi arrivati.

''il sindaco di Carrara, Serena Arrighi commenta con malcelata insofferenza lo sbarco della nave della Ong Sea Watch con 190 migranti a bordo'' 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carrara, sindaco Pd protesta per gli sbarchi. FdI: “non erano per l’accoglienza?”

