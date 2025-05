Carrara fa tredici | confermata la Bandiera Blu

Carrara, 13 maggio 2025 – Il Comune di Carrara celebra un nuovo traguardo: per il tredicesimo anno di fila riceve la prestigiosa Bandiera Blu. Questo simbolo, assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), attesta l'eccellenza delle acque di balneazione e dei servizi offerti, confermando l'impegno della città nella tutela dell'ambiente e nella promozione del turismo sostenibile.

Carrara, 13 maggio 2025 – Il Comune di Carrara fa tredici. Per il 13esimo anno consecutivo la Bandiera Blu verrà issata sul pennone. Si tratta del celebre riconoscimento assegnato dalla Fee, Foundation for Environmental Education, sulla base della qualità delle acque di balneazione e sui servizi a disposizione del pubblico.Da quest'anno la Bandiera Blu tornerà a sventolare anche sulla spiaggia di Marina di Carrara Ovest, dove era mancata negli ultimi tre anni, oltre che su quella di Marina di Carrara centro dove, invece, il prestigioso riconoscimento è sempre stato confermato.“Qualità delle acque, educazione e informazione ambientale: la Bandiera blu è sinonimo di queste tre cose e di molto altro ancora – sottolinea l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini – E’ per questo che siamo davvero molto orgogliosi di poterci fregiare di questo prestigioso riconoscimento per il 13esimo anno consecutivo. 🔗Leggi su Lanazione.it