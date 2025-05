Carpi | Nuovi Sponsor e Rinnovi in Vista per la Stagione Calcistica

Il Carpi si prepara a una nuova stagione calcistica con importanti novità in arrivo. Il patron Claudio Lazzaretti è attivamente impegnato nel perfezionare il budget e nel contattare nuovi sponsor. Inoltre, la rosa biancorossa è in fase di definizione, promettendo un'annata ricca di sfide e opportunità.

Ci vorrà ancora qualche settimana perchè la Stagione del Carpi inizi davvero a prendere forma. In questi giorni il patron Claudio Lazzaretti è impegnato con i suoi uomini nei contatti per completare il budget e ha incontrato qualche nuovo Sponsor interessato a entrare. La rosa biancorossa ha al momento una base solida con 17 giocatori sotto contratto, ma il gruppo potrebbe riabbracciare anche alcuni dei biancorossi che sono in scadenza a fine giugno. Considerando che per Saporetti si va verso un addio ormai scontato, la società ha invece aperto al dialogo con gli altri tre biancorossi, Alessandro Calanca, Andrea Mandelli e Matteo Rossini, tutti protagonisti nelle ultime due stagioni vincenti, quella della vittoria della D e quella della consacrazione in C, in cui Rossini e Calanca si sono misurati per la prima volta con i professionisti, mentre Mandelli ci tornava dopo qualche Stagione dopo la fugace apparizione del 2018-19 con la Giana.

Carpi in Serie C: Sfide e Opportunità per il Futuro della Società Calcistica - Un anno fa oggi il Carpi festeggiava il ritorno fra i professionisti. Era il 5 maggio del 2024 quando dopo il 5-1 sul Certaldo, in un "Cabassi" vestito a festa con quasi 4mila spettatori, la squadra d ...

