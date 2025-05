Carlos Alcaraz dedica messaggio spartano e vince contro Khachanov per i quarti ai Masters di Roma

Carlos Alcaraz ha incantato il pubblico degli Internazionali d’Italia con una vittoria avvincente contro Karen Khachanov nei quarti di finale. Dopo una battaglia in tre set, il giovane tennista spagnolo ha riservato un messaggio simbolico e spartano che riflette la sua determinazione e il carisma in campo. Una giornata memorabile per il tennis!

