Carlo Lucarelli presenta ’Almeno tu il suo nuovo romanzo

Questa sera alle 21, la piazza Umberto I di Sant’Agata sul Santerno si anima con la presenza di Carlo Lucarelli, uno dei maestri del noir italiano. Durante l'incontro, presenterà il suo nuovo romanzo, "Almeno tu", un avvincente noir psicologico ambientato nella suggestiva cornice di Roma. Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e del giallo.

Uno dei maestri del noir protagonista a Scrittura Festival. Accadrà alle 21 di stasera nella piazza Umberto I di Sant'Agata sul Santerno, quando avrà luogo un incontro con CarloLucarelli. Lo scrittore presenterà il suo nuovoromanzo, 'Almeno tu'.Si tratta di un noir psicologico ambientato in Romagna, che cattura e confonde, nel quale Lucarelli indaga gli abissi dell'adolescenza e la difficoltà di essere genitori oggi, in cui il mondo dei giovani pare così incomprensibile alle generazioni precedenti. Un sogno inquieto, una voce bambina che parla come un'adulta, un mistero che affonda le radici nell'animo e nella memoria.A dialogare con Lucarelli sarà Matteo Cavezzali.