Carlo Ancelotti è il più grande allenatore della storia dice il Brasile

Carlo Ancelotti, acclamato come "il più grande allenatore della storia" dal Brasile, si prepara a guidare la nazionale verdeoro verso la Coppa del Mondo 2026. La sua decisione di lasciare il Real Madrid ha scatenato un acceso dibattito nel web. Il maestro, a 65 anni, assumerà ufficialmente il ruolo il 25 maggio, segnando l'inizio di una nuova era.

2025-05-12 20:40:00 Il web non parla d'altro:CarloAncelotti è stato chiamato "il più grandeallenatoredellastoria" dopo aver accettato di lasciare il Real Madrid e guidare il Brasile attraverso la Coppa del Mondo del 2026.Ancelotti, 65 anni, prenderà in carico il 25 maggio dopo la fine della stagione di Real's League e dovrebbe nominare la sua prima squadra solo 24 ore dopo.Le sue prime partite sono le qualificazioni della Coppa del Mondo contro l'Ecuador e il Paraguay a giugno.A Maior Seleção da História do Futebol Agora Será Liratada Pelo Técnico Mais Vitorioso do Mundo. CarloAncelotti, Sinônimo de Conquistas históricas, Foi Anunciado Nesta Segunda-Feira (12) Pelo Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, Como o Novo Técnico da Seleção Brasileira. Ele . pic.twitter.comgrw3rb1bml– CBF Futebol (@cbffutebol) 12 maggio 2025"Portare CarloAncelotti all'allenatore del Brasile è più che un movimento strategico.

