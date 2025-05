caravaggio ha inventato la fotografia?

Giovedì 29 maggio 2025, alle ore 19, l’ardita affermazione “Caravaggio ha inventato la fotografia?” sarà esplorata in un dialogo tra Andrea Dusio e Federicapaola Capecchi. Scopriremo come il grande maestro del naturalismo abbia influenzato non solo la pittura, ma anche il concetto stesso di immagine e rappresentazione nel corso dei secoli.

"caravaggio HA inventato LA fotografia?"CON ANDREA DUSIOGIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025 ore 19Introduce e dialoga con lui Federicapaola CapecchiChi è caravaggio? Un pittore, certo. Maestro del naturalismo e della scuola del vero, certo. Un grande artista che ha dato enorme apporto.

