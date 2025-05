Carabiniere salva donna dal suicidio | Io eroe? Grazie Meloni ma mio premio è che sia salva

Lorenzo Fascì, carabiniere della stazione di Albino, ha dimostrato un coraggio inestimabile salvando una donna dal suicidio. La sua istintiva decisione di scavalcare il parapetto e le parole di conforto hanno creato un legame profondo, culminato in un abbraccio silenzioso. "Il mio premio è vederla viva", ha dichiarato, esprimendo una gratitudine che va oltre ogni riconoscimento.

La scelta istintiva di scavalcare il parapetto, i minuti interminabili sospesi nel vuoto, le parole per conquistarsi la fiducia della donna che voleva gettarsi e infine quell'abbraccio senza dire niente "che mi ha toccato più di tutto". Lorenzo Fascì, il Carabiniere scelto della stazione di Albino (Bg) di 28 anni, racconta all'Adnkronos come ha salvato dal suicidio una donna a San Paolo d'Argon nella Bergamasca. Un gesto per cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social non ha esitato a definirlo "eroe". "Mi ha fatto molto piacere e la ringrazio", dice Fascì, ringraziando anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, che ha annunciato di candidarlo ai riconoscimenti che verranno consegnati in occasione della Giornata della fraternità della strada e della sicurezza stradale. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carabiniere salva donna dal suicidio: "Io eroe? Grazie Meloni ma mio premio è che sia salva"

