Carabiniere salva donna da suicidio | Io eroe? Grazie Meloni ma mio premio è che sia salva

Un carabiniere, Lorenzo Fascì, ha compiuto un gesto eroico salvando una donna dal suicidio. Tra attimi di tensione e parole rassicuranti, è riuscito a conquistarne la fiducia, offrendo un abbraccio che ha segnato il momento della salvezza. La sua umiltà traspare: "Il mio premio è vedere lei viva".

(Adnkronos) – La scelta istintiva di scavalcare il parapetto del cavalcavia, i minuti interminabili sospesi nel vuoto, le parole per conquistarsi la fiducia della donna che voleva gettarsi e infine quell'abbraccio senza dire niente "che mi ha toccato più di tutto". Lorenzo Fascì, il Carabiniere scelto della stazione di Albino (Bg) di 28 anni, racconta . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

