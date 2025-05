Carabiniere salva donna da suicidio | Io eroe? Grazie Meloni ma mio premio è che sia salva

Un gesto di coraggio straordinario ha cambiato il corso di una vita. Lorenzo Fascì, carabiniere, ha salvato una donna dal suicidio, scavalcando il parapetto e tessendo parole di conforto. La sua umiltà nel definire il vero premio la vita salvata, piuttosto che riconoscimenti, risuona come un eloquente messaggio di speranza e altruismo.

(Adnkronos) – La scelta istintiva di scavalcare il parapetto del cavalcavia, i minuti interminabili sospesi nel vuoto, le parole per conquistarsi la fiducia della donna che voleva gettarsi e infine quell'abbraccio senza dire niente "che mi ha toccato più di tutto". Lorenzo Fascì, il Carabiniere scelto della stazione di Albino (Bg) di 28 anni, racconta .L'articolo Carabinieresalvadonna da suicidio: “Io eroe? GrazieMeloni, ma mio premio è che sia salva” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carabiniere eroe salva donna dal tentativo di suicidio, Lorenzo Fascì: «Dovrebbero farlo tutti. Paura? Non ne ho avuta» - Una donna è stata salvata da un carabiniere che, libero dal servizio, non ha esitato a scavalcare il parapetto a per stringerla a sé in un abbraccio - come l'ha definito ... 🔗msn.com

Il carabiniere Lorenzo Fascì salva una donna dal suicidio: «Ho usato il mio corpo come scudo». Il gesto eroico FOTO - La scelta istintiva di scavalcare il parapetto, i minuti interminabili sospesi nel vuoto, le parole per conquistarsi la fiducia della donna che voleva gettarsi e infine quell'abbraccio senza ... 🔗msn.com

Carabiniere salva donna da suicidio: "Io eroe? Grazie Meloni, ma mio premio è che sia salva" - (Adnkronos) - La scelta istintiva di scavalcare il parapetto del cavalcavia, i minuti interminabili sospesi nel vuoto, le parole per conquistarsi la fiducia della donna che voleva gettarsi e infine qu ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna muore in mare a Ladispoli - salva l'amica

Una è morta E' successo sulle spiaggia della Riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli.A intervenire gli agenti della Polizia locale di Roma Attualità - Due donne sono state travolte dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli.