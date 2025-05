Carabiniere fuori servizio salva una donna dal suicidio | il gesto eroico elogiato da Giorgia Meloni

Un carabiniere fuori servizio ha dimostrato un eccezionale atto di coraggio salvando una donna da un tentativo di suicidio su un cavalcavia a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Il suo pronto intervento è stato elogiato dalla premier Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di gesti eroici cruciali nelle situazioni di emergenza.

Un intervento provvidenziale lungo la statale 42Un Carabinierefuoriservizio ha compiuto un gesto di grande coraggio salvando una donna che stava per gettarsi nel vuoto da un cavalcavia a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Il militare, in quel momento in viaggio con la propria famiglia, ha notato la scena drammatica lungo la statale 42 e non ha esitato a intervenire.La dinamica del salvataggioLa scena è stata documentata con una foto condivisa sui social dell'Arma: si vede una donna aggrappata alla rete di protezione del cavalcavia, sospesa nel vuoto, mentre un uomo in abiti civili – il Carabiniere – la trattiene da dietro per impedirle di cadere.Il militare, in servizio alla stazione di Albino, si è avvicinato con cautela, ha instaurato un dialogo con la donna e poi ha compiuto un gesto decisivo: ha scavalcato il parapetto e l'ha stretta in un abbraccio, salvandole la vita.