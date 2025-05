Carabiniere fuori servizio salva una donna che vuole gettarsi nel vuoto Meloni | Eroe

Un carabiniere fuori servizio ha compiuto un atto eroico salvando una donna intenta a gettarsi nel vuoto da un cavalcavia a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. La premier Giorgia Meloni ha voluto complimentarsi con lui attraverso un post, evidenziando il coraggio e la prontezza del militare nel gestire la situazione critica.

