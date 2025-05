Carabiniere fuori servizio salva a Bergamo una donna che sta per gettarsi nel vuoto il grazie di Meloni | Eroe

In un gesto di coraggio e umanità, un carabiniere fuori servizio ha salvato a Bergamo una donna in procinto di gettarsi nel vuoto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto ringraziarlo pubblicamente, definendolo “eroe” in un post sui social, esprimendo così la gratitudine di tutti per il suo intervento tempestivo e altruista.

Giorgia Meloni ringrazia pubblicamente il Carabiniere che in provincia di Bergamo ha salvato una donna da un tentativo di suicidio con un post di una sola parola: “Eroe”. Così sui social la presidente del Consiglio, rilanciando il post dei Carabinieri: “In abiti civili e libero dal servizio, un Carabiniere scelto della Stazione di Albino (Bg) è con i suoi familiari, in viaggio sulla Strada Statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon (Bg).Di là dal parapetto di acciaio c’è una donna, in bilico nel vuoto, e sta per saltare giù. Il militare dell’Arma la nota e sa come muoversi: si avvicina piano e mentre le parla con cautela, occhi negli occhi, con coraggio scavalca la recinzione. In un attimo la cinge in un abbraccio che sa di umanità e senso del dovere oltre la divisa. Le salva la vita”, si legge nel post dell’Arma. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carabiniere fuori servizio salva a Bergamo una donna che sta per gettarsi nel vuoto, il grazie di Meloni: “Eroe”

