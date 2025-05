Carabiniere fuori servizio ad Albino salva donna dal suicidio Meloni lo celebra sui social | Eroe

Un carabiniere 28enne, fuori servizio, ha compiuto un atto eroico salvando una donna da un tentato suicidio ad Albino. Il gesto coraggioso è stato celebrato sui social dalla Premier Giorgia Meloni, che ha evidenziato il valore del suo intervento. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, mettendo in luce l'importanza della solidarietà e dell'umanità nei momenti critici.

Un carabiniere di 28 anni fuori servizio ha salvato una donna da un tentato suicidio vicino Albino: il commento di Giorgia Meloni e la replica 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carabiniere fuori servizio ad Albino salva donna dal suicidio, Meloni lo celebra sui social: "Eroe"

