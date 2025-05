Capri il sogno d’estate | l’isola che incanta

Capri, il sogno d'estate nel cuore del Mediterraneo, incanta con la sua bellezza senza tempo. Questo gioiello italiano è un luogo dove cielo e mare si abbracciano, e le stradine di pietra raccontano storie di mondanità e stile. Tra bouganville in fiore e terrazze vista mare, ogni angolo riserva un'esperienza indimenticabile.

Life&People.it Esiste un luogo nel cuore del Mediterraneo che racchiude l’anima dell’estate italiana: Capri. Non è solo un’isola, ma un universo sospeso tra cielo e mare, un concentrato di stile, mondanità e fascino senza tempo. Le sue stradine in pietra, le bouganville in fiore, le terrazze blu cobalto e quell’atmosfera sospesa fanno di Capri un rifugio esclusivo e, se c’è un concetto che meglio la descrive, è proprio Glamour Capri. La culla del jet set internazionale. Capri è, da oltre mezzo secolo, il buon ritiro del jet set. A partire dagli anni ’50 e ’60, l’isola è diventata teatro privilegiato delle vacanze di attori, modelle, stilisti e aristocratici. Le fotografie in bianco e nero raccontano l’eleganza senza sforzo di Jackie Kennedy in sandali rasoterra, Brigitte Bardot in bikini a righe, Aristotele Onassis a bordo del Christina O. 🔗Leggi su Lifeandpeople.it

