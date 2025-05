Capitan Ventosa a Civiglio e in Comune | fari accesi su una frana che isola i residenti da un anno

Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana, è giunto a Civiglio per mettere in luce una frana che ha isolato i residenti da un anno. Con i riflettori nazionali puntati sulla situazione, la visita del noto volto di Striscia la Notizia sottolinea l'urgenza di un intervento in una comunità colpita da una vicenda intricata e preoccupante.

Riflettori nazionali sulla frana di Civiglio. Oggi, CapitanVentosa, al secolo Fabrizio Fontana, storico volto di Striscia la Notizia, ha fatto tappa a Como per documentare la situazione che da quasi un anno sta penalizzando i residenti della piccola frazione collinare. Una vicenda intricata. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Capitan Ventosa a Civiglio e in Comune: fari accesi su una frana che isola i residenti da un anno

