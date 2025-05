Capitale della Cultura le chiavi nelle mani di Gianfranco Brunelli Il costo? 10-15 milioni di euro

Martedì pomeriggio, il Consiglio comunale straordinario ha riunito tutte le forze politiche per discutere la candidatura congiunta di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028. Sotto la guida di Gianfranco Brunelli, vicepresidente della... il progetto, del costo di 1.015 milioni di euro, mira a valorizzare il patrimonio culturale della regione, puntando su una visione bipartisan.

All'insegna della politica bipartisan il Consiglio comunale straordinario di martedì pomeriggio per discutere tra tutte le forze politiche della candidatura congiunta di Forlì e di Cesena a Capitale italiana dellaCultura 2028. Dal dibattito è emerso che GianfrancoBrunelli, vicepresidente della. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Capitale della Cultura, le chiavi nelle mani di Gianfranco Brunelli. Il costo? 10-15 milioni di euro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capitale della Cultura 2028: candidatura congiunta per Benevento e Pietrelcina - Benevento e Pietrelcina si preparano a presentare una proposta congiunta in risposta al bando del Ministero della Cultura per la selezione della Città Italiana Capitale della Cultura 2028. 🔗ilmattino.it

Agrigento Capitale Cultura, Parello “Condizioni per lavoro efficace” - a margine della conferenza stampa nella quale sono stati illustrati gli appuntamenti di imminente realizzazione nel contesto del programma culturale di Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025. 🔗italpress.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

50 DERBY CUP: Derby della Capitale con PES

Mkers, in collaborazione con AS Roma Esports è lieta di annunciare un’importante competizione online aperta a tutti i giocatori di eFootball PES.