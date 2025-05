Capello | Scudetto? Per l’Inter peserà il fattore Champions! C’è pressione ma Inzaghi è abituato…

Fabio Capello analizza il duello scudetto tra Inter e Napoli, sottolineando l'importanza della Champions League nella corsa al titolo. L'ex tecnico evidenzia la pressione che incombe sulla squadra nerazzurra, ma afferma che Simone Inzaghi è abituato a gestire situazioni del genere. Le sue riflessioni offrono un interessante spunto su come affrontare le ultime settimane di lavoro.

Capello: «Scudetto? Per l’Interpeserà il fattoreChampions! C’è pressione, ma Inzaghi è abituato.» Le parole dell’ex tecnicoCosi Fabio Capello sul duello Scudetto tra Napoli ed Inter. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:COME GESTIRE LE ULTIME SETTIMANE DI LAVORO- «Cercherei di recuperare energie. Fisiche per entrambe, mentali per il Napoli. Conte dovrà essere bravo a cancellare il 2-2 col Genoa dalla testa dei suoi»QUALI SONO I PUNTI DI FORZA PER ENTRAMBI I TECNICI- «Inzaghi ha recuperato terreno facendo turnover, ed è un grande risultato perché così facendo ha tutelato la condizione di chi aveva dato tutto nei 120 minuti col Barcellona, rilanciando allo stesso tempo le seconde linee. Eccola la forza dell’Inter: la rosa. Se poi, come pare, Simone inserirà sempre più titolari tra la Lazio e l’ultima a Como, sarà un valore aggiunto. 🔗Leggi su Internews24.com