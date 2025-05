Capello | Napoli si deprime con passi falsi L’Inter può gestire meglio quelle che sono tre finali

La lotta per lo scudetto si fa intensa, con il Napoli che affronta momenti di difficoltà e l'Inter pronta a capitalizzare l’incertezza avversa. Con il titolo ormai a portata di mano, i due allenatori si preparano per tre finali decisivi, rendendo ogni scelta cruciale in questo emozionante finale di stagione. Chi avrà la meglio?

La lotta scudetto è alle sue battute finali. Ovvio, il punto di vantaggio del Napoli sulL’Inter fa pendere l’ago della vittoria dalla sponda partenopea, ma ipotizzare un pronostico è comunque un qualcosa di azzardato, così come lo è provare ad immedesimarsi nella testa dei due allenatori in queste ore, giorni, settimane. Fabio Capello, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha comunque scelto di correre il rischio, praticamente sostituendosi ai due tecnici.I “se fossi” di Capello“Se fossi Conte direi che il Napoli è ancora davanti, e che non ci sono motivi per non avere fiducia. Ribadirei alla squadra un concetto: siete forti, è tutto nelle nostre mani, serve solo grande attenzione. Se fossi Inzaghi, direi che le finali da giocare sono diventate tre: Lazio, Como e ovviamente Psg. E aggiungerei che per gli ultimi due turni di campionato la squadra non ha nulla da perdere: c’è da andare in campo concentrati, determinati, e poi non si sa mai. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Capello: “Napoli si deprime con passi falsi. L’Inter può gestire meglio quelle che sono tre finali”

