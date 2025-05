Caos Serie A cambiano di nuovo gli orari | a breve l’ufficialità

Caos in Serie A: a breve la Lega annuncerà ufficialmente il nuovo spostamento degli orari per le partite di domenica 18 maggio. Dopo la pubblicazione del calendario della 37esima giornata, scopriamo insieme tutti i dettagli sulle sfide che si giocheranno in contemporanea alle 20 nella penultima giornata di campionato.

È atteso l’annuncio della Lega sul nuovo spostamento delle partite in programma domenica 18 maggio. Ecco tutti i dettagliStamattina la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 37esima nonché penultima giornata di Serie A. In pratica tutte le partite in contemporanea domenica sera alle 20.45, fatta eccezione per Genoa-Atalanta piazzata il giorno prima allo stesso orario.CaosSerie A, cambiano di nuovo gli orari: a brevel’ufficialità (LaPresse) – Calciomercato.itNove partite su dieci nello stesso giorno e alla medesima ora per non dare alcun vantaggio o svantaggio a nessuna squadra, insomma per non rischiare di ‘falsare’ il campionato a ridosso del traguardo finale. Domenica alle 20.45, quindi, anche Parma-Napoli e Inter-Lazio, ovvero i due match chiave per lo Scudetto, ma pure due gare importanti in ottica salvezza e zona Champions. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caos Serie A, cambiano di nuovo gli orari: a breve l’ufficialità

Ne parlano su altre fonti

Gravina: “Caos recuperi? Verrà predisposto un nuovo protocollo” - Un tema che, negli ultimi giorni, è stato particolarmente acceso per le squadre di Serie A. Per la morte del ... dichiarando che verrà predisposto un nuovo protocollo per evitare proprio il cosiddetto ... 🔗gianlucadimarzio.com

Serie A: Caos totale, saltano quattro gare. Altri match a rischio - E’ caos totale in A, con alcune autorità locali che hanno preso provvedimenti attendendosi alle nuove disposizioni governative ... Il club aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match che non è ... 🔗football-magazine.it

Caos Covid, Serie A: ecco il nuovo protocollo - Attraverso i propri ufficiali, la Lega Serie A ha diramato le nuove “regole relative a impatto Covid-19. Gestione casi di positività e rinvio gare”. Il consiglio di lega, si legge “ha deliberato di ... 🔗tuttosalernitana.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro e il nuovo Galaxy Book

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy, e il nuovoGalaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, pensato per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti.