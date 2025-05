Cantù vince ancora | Caja sottolinea l' importanza dei rimbalzi

Cantù conquista un'altra vittoria, con Attilio Caja che evidenzia l'importanza dei rimbalzi. "I rimbalzi sono un fatto di aggressività", afferma il coach, sottolineando il divario statistiche: 43 a 28, di cui 13 offensivi concessi. Questa dominanza ha consentito a Cantù di controllare il match, ribadendo il successo ottenuto sabato scorso.

"I rimbalzi sono un fatto di aggressività". Parole di Attilio Caja, che riassume così il gap in questa voce statistica (43 contro 28; 13 quelli offensivi concessi), una di quelle che ha permesso a Cantù di bissare il successo di sabato sera, tenendo quasi sempre le mani sulla partita."Col senno di poi avrei dovuto cavalcare di più Cusin – dice –, visto che non era sicuramente la giornata di Freeman. Eppure siamo ritornati in gara, grazie anche alla reazione nel secondo tempo di Gabriel, oltre che di Aradori e Fantinelli. Poi alcune situazioni, su tutte i rimbalzi, non ci hanno permesso di capitalizzare".Ora si torna al PalaDozza, ultima chance per restare in corsa e per forzare la serie a gara-quattro."La forza dei nostri tifosi ci impone di giocare una-due partite di grande orgoglio e con un senso di durezza. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net