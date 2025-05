Cantù supera Fortitudo Bologna 81-67 nei quarti di finale di basket

Cantù conquista la semifinale dopo una convincente vittoria contro Fortitudo Bologna, trionfando 81-67 nei quarti di finale di basket. Con prestazioni brillanti di McGee e Basile, la squadra di Brienza si è imposta con autorità, guadagnandosi un posto ulteriore nella corsa verso il titolo. Un successo che alimenta le speranze dei tifosi.

Cantù 81 FortitudoBologna 67ACQUA SAN BERNARDO Cantù: Valentini 6, McGee 23, Riismaa 7, Basile 20, Hogue 5, Baldi Rossi 4, Moraschini 5, De Nicolao 3, Piccoli 2, Okeke 6, Viganò ne, Beltrami ne. All. Brienza.FLATS SERVICE Bologna: Fantinelli 6, Bolpin 11, Mian 2, Gabriel 21, Freeman 6, Panni, Aradori 17, Cusin 4, Sabatini ne, Battistini ne, Costoli ne. All. Caja.Arbitri: Barbiero, De Biase, Giunta.Note: parziali 14-18, 38-32, 65-56. Tiri da due: Cantù 2031; Fortitudo 1837. TIri da tre: 1029; 825. Tiri liberi: 1118; 77. Rimbalzi: 43; 28.La Fortitudo va di nuovo ko e adesso si trova sotto 2-0 nella serie dei quarti con Cantù. Flats Service già con le spalle al muro. E Fortitudo che in attacco va troppo a sprazzi, con Mian che non trova mai canestro e Freeman molto negativo e dominata sotto canestro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net