Cantù e Cirimido allarme cemento territori a rischio

Cantù e Cirimido sono al centro di un allarme riguardante la cementificazione e il consumo di suolo. Queste problematiche rappresentano una delle principali preoccupazioni per chi tutela l'ambiente, nonostante le dichiarazioni di amministratori ed enti pubblici promettano maggiore impegno per preservare gli spazi urbani. Le sfide per l'ecosistema locale sono sempre più urgenti.

Cementificazione e consumo di suolo rimangono ai primi posti nella scala delle preoccupazioni di chi si occupa di tutela dell’ambiente. Nonostante le crescenti dichiarazioni di amministratori ed enti pubblici, votate a garantire l’impegno per la tutela degli spazi urbani e una maggiore attenzione alla presenza del verde, i numeri raccontano una realtà ben diversa. La conferma arriva da Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, dati alla mano: "Monza e Brianza – dice – è la provincia più cementificata di Lombardia e d’Italia, con Comune, come Lissone, dove il consumo di suolo raggiunge quota 70 per cento. Alcune zone della Bassa Comasca, mostrano indici molto vicini, con valori di almeno il 50 per cento". Ad aggravare il rapporto tra suolo edificato e spazi verdi, in entrambi i casi, concorrono le grandi opere viabilistiche: "A Monza c’è la Pedemontana, con tutte le opere connesse – prosegue Fumagalli – da noi abbiamo la Canturina Bis, il cui impatto crea forte preoccupazione". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantù e Cirimido allarme cemento territori a rischio

