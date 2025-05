Cantiere ex Veneta a Bologna via Libia riapre al traffico | ecco quando

Bologna, 13 maggio 2025 – Il cantiere ex Veneta in via Libia sta per riaprire al traffico. Giovedì 15 maggio segnerà il termine dei lavori con la riapertura completa della strada, dopo un mese dall'apertura di una sola carreggiata, permettendo un miglioramento significativo della viabilità nella zona.

Bologna, 13 maggio 2025 – I cantieri del progetto di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore proseguono secondo cronoprogramma, e giovedì 15 maggio ci sarà anche la riapertura di via Libia: a un mese dalla riapertura di una sola carreggiata, giovedì sarà di nuovo interamente percorribile anche nel senso opposto. Un primo segnale concreto dell’avanzamento dei lavori del progetto, che coinvolgono da tempo diverse zone della città, come via Libia, via Larga, via Scipione Dal Ferro e le aree di San Vitale e Rimesse.L’intero progetto di interramento della linea ferroviaria dovrebbe concludersi entro la fine del 2026 e prevede l’eliminazione di cinque passaggi a livello (nelle vie Paolo Fabbri, Libia, Rimesse, Cellini e Larga). L’intervento si divide in due aree di Cantiere: quella compresa tra via Paolo Fabbri e via Rimesse e l’altra tra via Cellini e via Larga. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere ex Veneta a Bologna, via Libia riapre al traffico: ecco quando

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cantiere ex Veneta a Bologna, via Libia riapre al traffico: ecco quando - Proseguono i lavori per l’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore: l’intero intervento in zona Cirenaica finirà entro il 2026. Sopra il tracciato anche piste ciclabili e aree verdi ... 🔗msn.com

Cirenaica, odissea lavori: "Tanti disagi per i cantieri. Speriamo in benefici futuri" - Bologna, 12 aprile 2025 – La viabilità cambia ancora. E a pochi passi dal cantiere per i lavori di interramento dell’ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, qualcuno incrocia ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente mortale: furgone piomba in un cantiere, bilancio drammatico - Drammatico incidente sulla tangenziale di Bologna. Un furgone è finito all'interno di un cantiere. Il bilancio ... assumere un sicario per uccidere l’ex e la figlia. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.