Cantiere al parcheggio Ex Mof via all' ultima parte dei lavori E riapre quella completata

Al via l'ultima fase dei lavori di riqualificazione del parcheggio 'Ex Mof'. In queste ore si stanno completando gli interventi nell'area tra via Darsena e la palazzina verde. Da giovedì 15, la porzione riqualificata del parcheggio sarà nuovamente accessibile per la sosta, riportando vitalità alla zona.

Riqualificazione del parcheggio 'Ex Mof', al via l'ultimaparte dei lavori inerenti al maxi intervento. In queste ore si stanno concludendo gli interventi nell'area compresa tra via Darsena e la palazzina verde Ex Mof e da giovedì 15 sarà riaperta alla sosta la porzione di parcheggiocompletata.

