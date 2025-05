Cannes parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina

Inizia oggi, 13 maggio, la 78ma edizione del Festival di Cannes, che si protrarrà fino al 24 maggio. Durante l'evento, si susseguiranno anteprime attesissime e la presenza di star di fama mondiale, tra cui Robert De Niro. Tra i temi in evidenza, tre film dedicati alla situazione in Ucraina, riflettendo la realtà attuale.

(Adnkronos) – Tutto è pronto per la 78esima edizione del festival di Cannes, in programma da oggi, 13 maggio, fino al 24 maggio. Undici giorni che accoglieranno attese anteprime e star internazionali e nazionali amatissime. A partire da Robert De Niro, che nel corso della cerimonia di apertura di oggi riceve la Palma d'oro onoraria . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

