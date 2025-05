Cannes parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina

Inizia oggi, 13 maggio, la 78esima edizione del Festival di Cannes, che si protrarrà fino al 24 maggio. La rassegna promette undici giorni di eventi imperdibili, con star come Robert De Niro e la presentazione di tre film dedicati alla drammatica situazione in Ucraina. Un’occasione unica per celebrare il cinema e la solidarietà.

(Adnkronos) – Tutto è pronto per la 78esima edizione del festival di Cannes, in programma da oggi, 13 maggio, fino al 24 maggio. Undici giorni che accoglieranno attese anteprime e star internazionali e nazionali amatissime. A partire da Robert De Niro, che nel corso della cerimonia di apertura di oggi riceve la Palma d’oro onoraria alla carriera, 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011. Domani incontrerà il pubblico in occasione di una masterclass sul palco del Teatro Debussy. Oggi si tengono tre proiezioni dedicate all’Ucraina in occasione di una giornata promossa dalla kermesse, dal comune di Cannes e dai partner dell’evento France Télévisions e Brut per ricordare l’impegno di artisti, autori e giornalisti nel raccontare la storia di questo conflitto nel cuore dell’Europa, che da tre anni colpisce il popolo ucraino e il mondo intero. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Cannes, parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull'Ucraina - (Adnkronos) - Tutto è pronto per la 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma da oggi, 13 maggio, fino al 24 maggio. Undici giorni che accoglieranno attese anteprime e star internazionali ... 🔗msn.com

Tutta la poesia del doppio manifesto di Cannes 2025: la cosa più bella del festival? - Il Festival di Cannes 2025 inizia il 13 maggio e sulla Croisette il doppio (mai successo) manifesto ufficiale sta già rubando la scena. 🔗style.corriere.it

Cannes 2025. Attesa per ciò che artisti e intellettuali diranno sull’incerto clima planetario - La 78ma edizione del Festival internazionale del film di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025. C’ è attesa di capire come artisti e intellettuali si porranno di fronte all’incerto ... 🔗agoravox.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seagate presenta l?unit? Game Drive di Halo: Master Chief in edizione limitata

In occasione della celebrazione del leggendario Master Chief della serie di videogiochi Halo, questo Game Drive in edizione limitata presenta un?elegante confezione dal design unico che celebra il Master Chief John-117.