Cannes Juliette Binoche | Depardieu è stato ' desacralizzato'

Cannes, 13 mag. (askanews) - Gérard Depardieu "non è un mostro", "è un uomo", ha dichiarato l'attrice francese JulietteBinoche, presidente della giuria del 78esimo Festival di Cannes, in risposta a una domanda arrivata alla conferenza stampa della giuria, a poche ore dalla cerimonia di apertura, sulla condanna dell'attore francese, definito "mostro sacro del cinema". Depardieu è stato condannato, proprio oggi, da un tribunale di Parigi, a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per molestie e violenza sessuale nei confronti di due donne, durante le riprese di un film nel 2021.Parlando poi di Trump e dei dazi, l'attrice francese ha detto: "Abbiamo capito fin dall'inizio che stava cercando di proteggere il suo Paese. Ma per quanto ci riguarda, abbiamo una comunità cinematografica molto forte nel nostro continente, in Europa. 🔗Leggi su Quotidiano.net