cannes incorona de niro con leo dicaprio superstar

Su il sipario oggi sul 78° festival di Cannes. E mentre si infittiscono i rumors sulla possibile presenza di Leonardo DiCaprio stasera al Grand Théatre Lumière, a consegnare la Palma d’oro alla carriera a Robert De Niro, tutto è pronto per una delle più grandi kermesse di cinema mondiale. Si parte stasera, si vedono film a cascata fino al 24, quando sarà consegnata la Palma d’oro e avremo scoperto nuove tendenze, nuovi talenti, nuovi modi di raccontare con il cinema la vita, l’uomo, il mondo.STAR INTERNAZIONALIStasera Robert De Niro – 81 anni, la Palma d’oro vinta per Taxi Driver, una carriera leggendaria – riceverà la Palma d’oro alla carriera, e domani terrà una masterclass. Domani salirà la Montée des marches Tom Cruise, per presentare il nuovo capitolo della saga Mission: Impossible: The Final Reckoning (nelle sale italiane dal 23 maggio). 🔗Leggi su Quotidiano.net