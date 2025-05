Cannes il primo red carpet con i membri della giuria Binoche in testa

Al via il Festival di Cannes 2025, con il suo primo red carpet che ha visto i membri della giuria, guidati dalla celebre Juliette Binoche. La serata si è aperta con la proiezione di "Partir un jour", in lizza per la Palma d’Oro, promettendo un’edizione ricca di emozioni e talento cinematografico.

Cannes, 13 mag. (askanews) - Il primo red carpet del Festival di Cannes 2025 con la giuria del festival guidata dalla presidente Juliette Binoche. Prima proiezione è "Partir un jour" in concorso per la Palma d'Oro.

