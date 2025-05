Cannes DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro | Ha ispirato tutti noi

Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert De Niro, consegnandogli la Palma d’oro onoraria alla carriera durante l'apertura del 78esimo Festival di Cannes. Un momento emozionante che ha sottolineato l'impatto di De Niro sulla professione di attore, incoraggiando a vedere la recitazione come un’arte profonda e significativa.

(Adnkronos) – Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palmad'Oro onoraria alla carriera a Robert De Niro, in occasione della cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes. "De Niro ha ispirato noi attori a considerare il nostro mestiere non come una semplice performance ma come una profonda trasformazione", ha detto DiCaprio, che ha lavorato con .

Leonardo DiCaprio ha omaggiato Robert De Niro con la Palma d’Oro alla carriera durante l’apertura del 78° Festival di Cannes, regalando al pubblico un momento carico di emozione e memoria cinematografica.