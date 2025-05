Cannes DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro | attacco a Trump dal palco

Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione. Sul palco, DiCaprio non ha esitato ad attaccare l’ex presidente Trump, un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

