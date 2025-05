Cannes De Niro contro Trump | È un filisteo Difendiamo la libertà

Cannes, 13 maggio 2025 – Al galà d’apertura del 78° Festival di Cannes, Robert De Niro riceve una standing ovation, ma dietro il suo consueto aplomb si cela una tensione. In un contesto di libertà in pericolo, l’attore si oppone a Trump, rivendicando con forza il diritto di esprimere opinioni controcorrente. La Croisette diventa palcoscenico di una lotta per la verità.

Cannes, 13 maggio 2025 – Quando riceve la standing ovation del Grand Théatre Lumière, per un attimo Robert De Niro, ieri sera sulla Croisette al galà d'apertura del 78° Festival di Cannes, non sembra più l'attore sicuro di sé in ogni circostanza. Quello che mantiene sempre la calma e il distacco, con quel mezzo sorriso inconfondibilmente suo, misto ad amarezza, sarcasmo, cinismo. No, per un attimo questa leggenda 81enne sembra un uomo intimidito, si fa piccolo piccolo. Guarda la platea enorme di questo che è, a tutti gli effetti, uno dei più grandi templi del cinema mondiale. Guarda in platea la sua compagna, Tiffany Chen, che nel 2023 lo ha reso padre per la settima volta, dandogli Gia Virginia, alla soglia degli ottant'anni. È un uomo, dalle mani magre, con lo sguardo al confine delle lacrime.