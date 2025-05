Cannes al via tra glamour e militanza politically correct impone sobrietà pena l’esclusione | reggiseno di rigore no a spacchi e sui tacchi…

Il Festival di Cannes, alla sua settantasettesima edizione, si appresta a mescolare glamour e responsabilità sociale. Quest’anno, la direzione ha imposto rigide regole sul dress code, escludendo eccessi e ostentazioni. Tra reggiseni d'obbligo e divieti su spacchi e tacchi eccessivi, l'evento promette di si svolgerà sotto il segno della sobrietà e del rispetto.

Il glamour patinato della Croisette si prepara ad accogliere la settantasettesima edizione del Festival di Cannes, ma quest'anno con un'inedita e ferma presa di posizione contro eccessi e ostentazioni. La direzione del prestigioso evento cinematografico ha infatti emanato un chiaro e perentorio diktat: "Stop a volgarità, nudità e trasparenze" sul celebre red carpet. Chi non si atterrà a queste nuove regole rischierà l'esclusione immediata dalla manifestazione.Cannes 78 al via tra glamour e militanzapoliticallycorrectTutto è pronto, protocollo estetico compreso, per la 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma da oggi, (13 maggio ndr), fino al 24 maggio. Undici giorni che accoglieranno attese anteprime e star internazionali e nazionali amatissime. A partire da Robert De Niro, che nel corso della cerimonia di apertura di oggi riceve la Palma d'oro onoraria alla carriera, 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011.

