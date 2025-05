Cannes al bando le nudità | ecco i look più hot delle passate edizioni

Con l'edizione 2025 del Festival di Cannes al via, il red carpet promette scintille. Quest'anno, tra nuove regole e look audaci, le star si preparano a stupire il pubblico. Dimenticate le nudità: ecco i look più hot delle passate edizioni, a partire dall'iconico outfit di Eva Longoria nel 2017. Pronti a immergervi nel glamour!

Si accendo le luci sul Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio. Come ogni anno, i riflettori non saranno puntati solo sui film in concorso, ma anche — e soprattutto — sui look sfoggiati dalle star sul celebre red carpet della Croisette. Il nuovo dress code. Eva Longoria nel 2017 Quest’anno, però, arrivano nuove linee guida che potrebbero cambiare le carte in tavola al Festival di Cannes: l’organizzazione ha infatti introdotto un dress code più rigoroso per il red carpet, pensato per ristabilire un certo decoro e valorizzare l’eleganza rispetto all’eccesso. Tra le regole più chiacchierate ci sono il divieto tacchi troppo alti che rallentano la passerella e — udite udite — abiti eccessivamente succinti. Stop, quindi, ai nude look spinti e agli spacchi estremi, due caratteristiche che fanno parte da anni di questo tappeto rosso. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes, al bando le nudità: ecco i look più hot delle passate edizioni

