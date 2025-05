Cannes 78 photocall | la giuria e il premio alla Carriera Robert De Niro

Cannes 78 si apre con un photocall straordinario, dove Robert De Niro, icona del cinema, riceverà la Palma d’Oro alla carriera. La cerimonia vedrà la presenza di Leonardo DiCaprio, che consegnerà il prestigioso riconoscimento, celebrando il talento e l'impatto indimenticabili del grande attore sulla settima arte.

Cannes 78, photocall: la giuria e il premioallaCarriera, Robert De NiroIl primo photocall di Cannes 78 vede protagonista Robert De Niro, che questa sera sarà premiato con la Palma d’Oro allaCarriera, premio che gli verrà consegnato da Leonardo DiCaprio. Insieme alla leggenda di Hollywood hanno sorriso per i fotografi anche i giurati del Concorso Ufficiale di questa edizione 2025 del Festival di Cannes. Ecco le foto: 1 di 19 Robert De Niro - Foto di Luigi De Pompeis @ Cinefilos. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le prime immagini della giuria del Festival del cinema di Cannes - Oltre alla giuria anche Robert De Niro che, nella serata inaugurale, riceverà la Palma d'Oro alla carriera. 🔗ansa.it

Cannes 78 glamour ma anche militante tra parità di genere, Ucraina, Gaza e dazi - Cannes 78, "Il festival è politico perchè gli artisti lo sono e noi li accogliamo" ha detto il delegato generale Thierry Fremaux ... 🔗msn.com

Cannes 78, la giuria di Un Certain Regard - La regista, sceneggiatrice e direttrice della fotografia britannica Molly Manning Walker presiederà la giuria di Un Certain Regard del 78° Festival di Cannes. Sarà affiancata dalla regista e sceneggia ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Torna il Gran Premio di Merano, Domenica 26 Settembre 2021

Il più affascinante meeting di ippica a Settembre, tra sport e glamour. Tra meno di due mesi (Domenica, 26 Settembre) si alzerà il sipario su uno dei più importanti eventi organizzati dalla città di Merano, famoso in tutto il mondo sia per l’aspetto sportivo sia per i temi inerenti lo stile, la tradizione e lo spettacolo.