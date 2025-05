Cannes 2025 Thierry Fremaux commenta i dazi al cinema di Trump | Cambia idea e si contraddice spesso

Alla vigilia del Festival di Cannes 2025, Thierry Frémaux, noto per la sua posizione nel mondo del cinema, ha espresso le sue opinioni sui dazi del 100% imposti da Donald Trump sui film non americani. La sua reazione, caratterizzata da una diplomazia ambivalente, ha suscitato dibattiti, rivelando contraddizioni nel suo pensiero e nella sua visione del settore.

Alla vigilia dell’inaugurazione del Festival di Cannes2025, lo storico direttore del festival, Thierry Frémaux, ha commentato la recente imposizione di Donald Trump dei dazi del 100% sui film non americani, scegliendo una linea diplomatica durante la sua conferenza stampa. Il direttore ha riconosciuto che Trump tende spesso a contraddirsi, rendendo prematuro ogni giudizio definitivo. In un contesto segnato da tensioni crescenti tra le industrie cinematografiche europee e statunitensi, Frémaux ha voluto ribadire che il cinema, anche sotto pressione, trova sempre il modo di esistere e reinventarsi.Dichiarazione“Il presidente americano ci ha abituato, negli ultimi tre mesi, a dire una cosa e poi ad aggiungervi altre cose, a elaborarle, a contraddirla, ecc. Quindi, no, non so cosa dire“. – Thierry Frémaux, direttore artistico del Festival del cinema di CannesFrémaux, come segnalato da Variety, ha osservato come l’idea di penalizzare il cinema americano all’estero sia una questione che merita discussione, ma ha anche ricordato che, dopo la pandemia di COVID-19, la riduzione dei film americani ha favorito il successo delle produzioni internazionali. 🔗Leggi su Screenworld.it