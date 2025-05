Cannes 2025 nuove regole sul red carpet | vietati nude look e vestiti voluminosi

Il Festival di Cannes 2025 si svolgerà dal 13 maggio e porta con sé nuove regole sul dress code. In un intento di mantenere una certa decenza, saranno vietati i nude look e gli abiti voluminosi, promettendo un tappeto rosso inaspettato e sobrio rispetto agli anni precedenti.

Niente nudelook al Festival di Cannes2025. La kermesse francese, al via martedì 13 maggio sulla Croisette, ha aggiornato le regole per il dress code in vista della cerimonia inaugurale. Proibiti gli abiti eccessivamente trasparenti «per ragioni di decenza sia sul tappeto rosso sia in qualsiasi area della manifestazione». Tra i più famosi c’è sicuramente quello che la top model Bella Hadid indossò nel 2024, con un abito che non lasciava nulla all’immaginazione. Il naked dressing tuttavia non è nuovo sul tappeto rosso di Cannes: basti pensare agli outfit di Meredith Mickelson nel 2019, ma anche Halle Berry, Natasha Poly e Claudia Shiffer. «Il personale addetto all’accoglienza è obbligato a vietare a chiunque non rispetti le regole l’accesso», si legge nel regolamento ufficiale.Non solo nudelook: Cannes vieta anche strascichi e selfie sul red carpetGli organizzatori del Festival di Cannes non hanno puntato il dito solamente contro i nudelook. 🔗Leggi su Lettera43.it