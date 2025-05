Cannes 2025 | il primo red carpet ignora il dress code e lo stile ne guadagna

Il Festival di Cannes 2025 ha rivoluzionato il suo red carpet, abbandonando le rigide norme di dress code. Questa edizione, caratterizzata da un'atmosfera di libertà e creatività, celebra il glamour in modi inaspettati. Mentre i riflettori continuano a brillare, la vera novità risiede nell'originalità dei look, che riescono a sorprendere e affascinare come mai prima d'ora.

Il Festival di Cannes2025 è iniziato, e con esso il rito più osservato della Croisette: il red carpet. Ma quest'anno la passerella ha un sapore diverso. Il glamour resta, scintillante e spettacolare, ma a catturare l'attenzione è soprattutto il contrasto tra il dresscode imposto poco più di ventiquattr'ore fa e ciò che le star hanno effettivamente indossato. Da Bella Hadid a Heidi Klum, da Juliette Binoche ad Alba Rohrwacher: lo stile sul tappeto rosso di Cannes non segue regole. Così la moda ha risposto in modo diretto (e disobbediente) a un dresscode che, già alla vigilia, aveva fatto discutere. Regalando, fin dalla serata d'inaugurazione, gioie e dolori.Il dresscode cambia, ma il red carpet noA meno di 24 ore dall'apertura ufficiale, il sito del Festival ha aggiornato uno dei regolamenti più dettagliati di sempre: vietate trasparenze e scolli troppo profondi, limitati gli abiti ingombranti con strascichi eccessivi, e richiesta un'eleganza misurata.

