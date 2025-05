Cannes 2025 al via oggi la kermesse | per l’Italia c’è Martone

Oggi prende il via la 78esima edizione del Festival di Cannes 2025, dal 13 al 24 maggio, pronto ad accogliere le stelle del cinema mondiale. L'Italia è rappresentata dal regista Mario Martone, portando sul palco una nuova visione delle storie da raccontare. La manifestazione continua a consolidare il suo ruolo centrale nell’industria cinematografica internazionale.

La Croisette si prepara ad accogliere le star del cinema mondiale per la 78esima edizione del festival di Cannes2025, in programma da oggi, 13 maggio, al 24 maggio. Col passare degli anni la manifestazione ha acquisito il ruolo centrale per l’industria cinematografia internazionale, con risvolti anche sulla notte degli Oscar. Come avvenuto, fra gli altri, per ‘Anora’, vincitore dalla Palma d’oro in Costa azzurra nel 2024, prima di conquistare cinque statuette (comprese quelle per il miglior film e miglior regista a Sean Baker) quest’anno.Il peso di Hollywood sulla kermesse si farà sentire ancora, vista la partecipazione di autentici big del red carpet americano: Robert De Niro (che riceverà la Palma d’oro alla carriera a 49 anni dalla première proprio a Cannes di ‘Taxi driver’, Tom Cruise (fuori concorso con ‘Mission impossibile-il giudizio finale) e Quentin Tarantino, ospite per una conversazione sul regista western George Sherman. 🔗Leggi su Lapresse.it