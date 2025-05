Cannes 2025 addio a nude look ed esagerazioni | il red carpet si fa sobrio

Il Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio, segna una svolta nel suo approccio al glamour. Con un nuovo protocollo d’ingresso, abbandonati gli eccessi: addio a nude look e trasparenze. Gli organizzatori promuovono un dress code sobrio e formale, riscrivendo le regole del red carpet e puntando sull'eleganza senza tempo.

Il Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio, ha annunciato un cambiamento epocale nel suo protocollo d’ingresso: sul red carpet saranno vietati abiti trasparenti e nude look. Gli organizzatori hanno introdotto un dress code più rigoroso, che impone outfit eleganti, sobri e formali, in linea con lo spirito della manifestazione. L’obiettivo? Mantenere alta l’immagine di Cannes, valorizzando cinema e raffinatezza, evitando scivoloni di stile che possano oscurare le pellicole in concorso. E di precedenti “infuocati”, in effetti ne abbiamo visti tantissimi nelle edizioni precedenti. Nuove regole, reazioni contrastanti. Nel 2022 Adriana Lima incinta con un abito Nicolas Jebran Il regolamento per partecipare a Cannes 2025 impone a tutti, anche i fotografi e lo staff delle star, rispettino il codice d’abbigliamento. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Cannes 2025, addio a nude look ed esagerazioni: il red carpet si fa sobrio

