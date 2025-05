Cannes 2023 | De Niro masterclass e omaggio all’Ucraina in una kermesse tra Hollywood e Italia

Dal 13 al 24 maggio 2023, la 78esima edizione del Festival di Cannes promette di affascinare con anteprime esclusive e una vibrante celebrazione del cinema. Tra i momenti clou, la masterclass di Robert De Niro e un sentito omaggio all'Ucraina, in un evento che unisce Hollywood e Italia in un'armonia di talenti e riflessioni culturali.

Tutto è pronto per accogliere la 78esima edizione del Festival di Cannes, attesissimo appuntamento dal 13 al 24 maggio. Durante undici intensi giorni, la kermesse cinematografica saprà conquistare il pubblico con anteprime, momenti intensi e la presenza di star internazionali e nazionali di grande fama. Onorificenze e incontri speciali La cerimonia di apertura ha visto . L'articolo Cannes2023: De Niro, masterclass e omaggioall’Ucraina in una kermesse tra Hollywood e Italia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cannes 2023: De Niro, masterclass e omaggio all’Ucraina in una kermesse tra Hollywood e Italia

Approfondimenti da altre fonti

Robert De Niro premiato a Cannes con la Palma d'Oro alla carriera: gli esordi, il tumore e il supporto alla figlia dopo il coming out - Robert De Niro celebrato al Festival del Cinema di Cannes con la palma d'oro alla carriera. Un viaggio che è iniziato nel 1960 con il debutta in tre film nello stesso anno, Oggi ... 🔗leggo.it

Cannes, DiCaprio potrebbe consegnare la Palma d'oro a De Niro - Potrebbe essere Leonardo DiCaprio a consegnare, domani sera, nella serata inaugurale della 78/a edizione del Festival di Cannes, la Palma d'oro alla carriera a Robert De Niro. (ANSA) ... 🔗ansa.it

De Niro Palma d'oro a Cannes: 'Torno a casa' - Sono le prime parole della leggenda del cinema Robert De Niro subito dopo l'annuncio della Palma d'oro onoraria che riceverà a Cannes il 13 maggio, durante la cerimonia del 78/o festival, 14 anni dopo ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".