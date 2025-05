Cannavaro contatti con due club messicani Romano

Fabio Cannavaro, ex Pallone d'Oro, ha recentemente lasciato la Dinamo Zagabria dopo un breve mandato di soli tre mesi. Il club, incapace di difendere il titolo, ha già avviato contatti con due squadre messicane per il futuro dell'allenatore. Le sue ambizioni continuano a brillare nonostante la brusca fine dell'esperienza in Croazia.

Il 9 aprile l‘ex Pallone d’Oro Fabio Cannavaro si è fatto esonerare dalla Dinamo Zagabria. “È stato licenziato dopo meno di tre mesi e mezzo, aveva firmato fino all’estate del 2026. La Dinamo non è riuscita a difendere il titolo e, di conseguenza, non giocherà in Champions League il prossimo anno. Questo pesa molto sul bilancio del club. Cannavaro ha vinto sette volte in 14 partite, e ha subito cinque sconfitte. Era stato assunto per recuperare i punti di svantaggio su Hajduk e Rijeka, e invece con lui in panchina sono aumentati. Su dieci partite di campionato, ha ottenuto 5 vittorie e subito 14 gol; solo Lokomotiv e Osijek due squadre di bassa classifica, ndr hanno subito più reti. L’unica nota che si salva dell’avventura di Cannavaro alla Dinamo è stata la Champions: ha perso 3-0 contro l’Arsenal, ma ha vinto 2-1 contro il Milan”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cannavaro, contatti con due club messicani (Romano)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cannavaro: “Scudetto Napoli, Champions Inter: finale perfetto. Inzaghi ha trovato…” - L'ex Pallone d'Oro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del finale di stagione di Napoli e Inter ... 🔗fcinter1908.it

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria dopo tre mesi: il comunicato ufficiale - Fabio Cannavaro non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria: il club croato ha infatto deciso ... Cannavaro ha raccolto cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con una media di 1,64 ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fair Play Menarini: Cannavaro - Costacurta e Belinelli tra i premiati del 2024

L’evento verrà trasmesso il giorno seguente su Sportitalia. Spettacolo - L’attesa è finita: nuove stelle dello sport brillano nel firmamento del Premio Internazionale Fair Play Menarini.