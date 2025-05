cani molecolari il fiuto che non sbaglia

I cani molecolari, spesso trascurati, svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca di persone scomparse o evase. Con il loro straordinario fiuto, riescono a guidare le squadre nelle situazioni più delicate, dimostrando di essere irrinunciabili alleati in operazioni di salvataggio e indagine. Scopriamo insieme il valore di questi veri professionisti a quattro zampe.

Poco se ne parla ma il loro lavoro è davvero indispensabile. Si sono occupati infatti dei casi più delicati, guidando le squadre fino al ritrovamento di persone scomparse, evase o purtroppo decedute. Parliamo dei Canimolecolari, veri e propri esperti della ricerca per svolgere la quale, quasi sempre vengono impiegati i Bloodhound, una razza antichissima originaria delle Ardenne (Belgio). Proprio nei giorni scorsi a Fanano il corpo di una donna scomparsa è stato rinvenuto in una zona impervia grazie a due Cani addestratissimi, Cometa e Cosmo. A spiegare come gli animali vengono addestrati e il loro impiego nel nostro paese è il comandante della Squadra Ricerca Persone del Centro Carabinieri Cinofili, maresciallo capo Carmelo Scalia."Siamo un reparto che si occupa di ricerca persona sia per motivi di soccorso che di polizia giudiziaria.