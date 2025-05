Cani guida | con Arcaplanet siamo stati a Limbiate dove nascono e vengono addestrati i cani che cambiano la vita di chi non vede

Insieme ad Arcaplanet, siamo stati a Limbiate, il luogo dove nascono e vengono addestrati i cani guida che trasformano la vita delle persone non vedenti. Con l'iniziativa «Due occhi per chi non vede», Arcaplanet rinnova il suo impegno per il Servizio Cani Guida Lions. Scopriamo l’importanza di questi straordinari animali e come possiamo supportarli.

Dal 1959 sono una vera istituzione: i cani guida del Lions offrono i loro occhi a chi non li ha e nello studio all’aria aperta daranno dimostrazione delle loro capacità, frutto di un perfetto addestramento.