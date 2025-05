Cani e gatti in aereo | tutto sulle nuove norme per volare con i propri animali

In questo articolo esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove norme per volare con cani e gatti. Viaggiare con i propri animali può essere un'esperienza unica, ma comporta anche delle responsabilità. Scopriremo come affrontare al meglio il volo, rispettando le regole e garantendo un viaggio sereno per tutti, animali e passeggeri.

C'è chi dice che viaggiare con un animale sia come viaggiare con un bambino, ma senza i pianti. E poi c'è chi, a bassa voce e con sguardo infastidito, si lamenta comunque: perché c'è il cane, perché occupa spazio, perché "non si sa mai". Ma quanto, davvero, può influire la presenza di un animale in un viaggio? Soprattutto oggi, con l'ENAC che ha deciso di spalancare (almeno idealmente) le porte delle cabine anche ai Cani oltre i dieci chili?La delibera firmata lunedì promette di rivoluzionare le abitudini di viaggio di migliaia di italiani. Niente più peso massimo di 8 o 10 chili: i Cani, anche di taglia media o grande, potranno volare accanto ai loro umani, seduti in cabina. Ma come spesso accade, tra il dire e il decollare, c'è di mezzo la compagnia aerea. Perché la nuova normativa non impone nulla: lascia libertà di scelta ai vettori, e così la rivoluzione rischia di restare, almeno per ora, una bellissima intenzione.

