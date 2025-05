Cane e donna aggrediti Laura Cavandoli | Il Comune non può limitarsi a scaricare tutto sull’Ausl

Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, esprime preoccupazione dopo l'aggressione a una donna e al suo cane a Parma, denunciando l'inadeguatezza della gestione della situazione da parte del Comune. "Non possiamo scaricare tutto sull'AUSL," afferma, sottolineando l’importanza di affrontare il problema con serietà e responsabilità.

LauraCavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale commenta l'articolo di Parmatoday relativo all'aggressione subita da una donna e dal suo Cane.“Ci hanno segnalato un grave episodio accaduto a Parma, dell’aggressione a una donna e al suo Cane da parte di un simil pitbull lasciato. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Cane e donna aggrediti, Laura Cavandoli: "Il Comune non può limitarsi a scaricare tutto sull’Ausl"

Cosa riportano altre fonti

Aggredita insieme al suo cane da un pitbull lasciato libero in un giardino condominiale - Una donna è stata aggredita da un pitbull mentre passeggiava insieme al suo cane, un Siberian Husky. È successo a Parma lo scorso aprile, ma la notizia è stata resa nota nei giorni scorsi dal sito Par ... 🔗blitzquotidiano.it

Morsa da un cane al parco. Finisce all’ospedale e la padrona va a giudizio - Il giudice di pace dovrà stabilire se c’è stata negligenza nella custodia dell’animale. La vittima fu aggredita a giugno 2024 mentre passeggiava a Castiglion Fiorentino . 🔗msn.com

Pesaro, cane fugge da recinto e aggredisce madre e figlia - Paura a Pesaro: cane fugge da un recinto e aggredisce due donne in strada. Una delle vittime è stata trasportata in eliambulanza a Torrette. 🔗marchenotizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.