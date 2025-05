CANALE 5 RIVOLUZIONA L’ACCESS! DUE FORMAT TESTATI DA VOLTI NOTISSIMI ANTEPRIMA

Canale 5 sta per rivoluzionare l'access, testando nuovi format e celebrità di successo. Con Striscia la Notizia ancora al comando, il network esplora novità intriganti, tra cui il possibile spostamento de La Ruota della Fortuna dopo il Tg5 delle 20. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per il palinsesto più strategico della rete!

CANALE 5 fa sul serio e continua a sperimentare VOLTI e FORMAT per le fasce più strategiche del palinsesto. Parliamo in particolare delL’ACCESS, ora occupato da Striscia la Notizia.Il trasloco de La Ruota della Fortuna dal preserale a dopo il Tg5 delle 20 è solo una delle ipotesi al vaglio dei vertici Mediaset. Oltre a testare alcuni conduttori per sostituire Gerry Scotti a Caduta Libera, se il senatore di CANALE 5 passerà alL’ACCESS, sono stati provati due FORMAT.FORMAT destinati a sostituire o ad alternarsi con il tg satirico di Antonio Ricci che dal 1988 presidia la fascia più strategica dopo la prima serata. Pio & Amedeo e Michelle Hunziker & Ilary Blasi hanno così registrato, anticipa BubinoBlog, un FORMAT destinato proprio alle 20.40.Di cosa si tratta? Un game show sulla scia dell’iconico Ok, il prezzo è giusto!, uno dei maggiori successi della storia Mediaset. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 RIVOLUZIONA L’ACCESS! DUE FORMAT TESTATI DA VOLTI NOTISSIMI (ANTEPRIMA)

Cosa riportano altre fonti

Canale 5 Rivoluziona il Palinsesto: Addio a Amici e Spazio alla Soap Turca The Family 2 - L’attesa per le nuove programmazioni televisive è sempre alta, e Canale 5 non fa eccezione. A partire dal 19 maggio 2025, la rete ammiraglia di Mediaset apporterà significative modifiche al proprio pa ... 🔗informazione.it

Canale 5, palinsesto rivoluzionato: Mediaset affida a Myrta Merlino lo speciale su Papa Francesco - La conduttrice sarà infatti presto in onda su Canale 5 per un’edizione straordinaria di Pomeriggio 5. Piersilvio Berlusconi punta su Myrta Merlino, volto Mediaset dell’informazione La morte ... 🔗msn.com

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale - Mediaset ha deciso di rivoluzionare i palinsesti di Canale Cinque in seguito alla drammatica ... l’edizione straordinaria di Pomeriggio 5. Una messa in onda che partirà alle 15.40 e che si ... 🔗ilsussidiario.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Video backstage : I grandi volti degli show italiani Amazon Original

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi l’inedito video di backstage dello spot della nuova campagna pubblicitaria italiana del servizio di video streaming di Amazon, riservato ai clienti Prime senza costi aggiuntivi.