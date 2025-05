Campionato Italiano U15 di Lotta Artagon Foggia sul podio | cinque medaglie per i suoi atleti

Il Campionato Italiano Under 15 di lotta, svoltosi al PalaPellicone di Ostia, ha visto brillare gli atleti della Artagon Foggia, che hanno conquistato ben cinque medaglie. Due giorni di sfide appassionanti hanno incoronato i campioni e le campionesse U15 del 2025, mettendo in luce il talento e la determinazione dei giovani lottatori.

Si sono conclusi al PalaPellicone di Ostia le due giornate dei Campionati Italiani Under 15 di Lotta, dedicate alle competizioni di stile libero maschile, femminile e greco romana. Due giornate intense e ricche di incontri che hanno incoronato i primi campioni e campionesse U15 del 2025, con il. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Campionato Italiano U15 di Lotta, Artagon Foggia sul podio: cinque medaglie per i suoi atleti

